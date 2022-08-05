05 августа 2022
04 августа 2022

Тюменцам разрешили вести охоту на опасных зверей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
С 1 августа открылся сезон охоты на медведя бурого и кабана Фото:

На территории Тюменской области началась охота на медведя бурого и кабана. Право на добычу этих животных получили жители региона, которые выиграли в розыгрыше разрешений. Такую информацию сообщили в пресс-службе регионального Госохотдепартамента.

«С 1 августа открылись федеральные сроки охоты на медведя бурого, а также на кабана на территории общедоступных охотничьих угодий», — сообщается на сайте Госохотдепартамента Тюменской области. В случае с медведем сезон продлится до 31 декабря, тогда как на кабана он будет открыт до 28 февраля. В охоте могут поучаствовать только те граждане, которые подавали заявление и в жеребьевке выиграли разрешение от ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало о самых опасных местах для грибников. В региональном Госохотдепартаменте агентству назвали пять районов, где высока вероятность встретиться с бурым медведем. Там также уточнили, что по данным мониторинга всего в лесах Тюменской области обитают 2742 медведя.

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На территории Тюменской области началась охота на медведя бурого и кабана. Право на добычу этих животных получили жители региона, которые выиграли в розыгрыше разрешений. Такую информацию сообщили в пресс-службе регионального Госохотдепартамента. «С 1 августа открылись федеральные сроки охоты на медведя бурого, а также на кабана на территории общедоступных охотничьих угодий», — сообщается на сайте Госохотдепартамента Тюменской области. В случае с медведем сезон продлится до 31 декабря, тогда как на кабана он будет открыт до 28 февраля. В охоте могут поучаствовать только те граждане, которые подавали заявление и в жеребьевке выиграли разрешение от ведомства. Ранее URA.RU рассказывало о самых опасных местах для грибников. В региональном Госохотдепартаменте агентству назвали пять районов, где высока вероятность встретиться с бурым медведем. Там также уточнили, что по данным мониторинга всего в лесах Тюменской области обитают 2742 медведя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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