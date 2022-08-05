Тюменцам разрешили вести охоту на опасных зверей

С 1 августа открылся сезон охоты на медведя бурого и кабана Фото: pixabay.com

На территории Тюменской области началась охота на медведя бурого и кабана. Право на добычу этих животных получили жители региона, которые выиграли в розыгрыше разрешений. Такую информацию сообщили в пресс-службе регионального Госохотдепартамента.

«С 1 августа открылись федеральные сроки охоты на медведя бурого, а также на кабана на территории общедоступных охотничьих угодий», — сообщается на сайте Госохотдепартамента Тюменской области. В случае с медведем сезон продлится до 31 декабря, тогда как на кабана он будет открыт до 28 февраля. В охоте могут поучаствовать только те граждане, которые подавали заявление и в жеребьевке выиграли разрешение от ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало о самых опасных местах для грибников. В региональном Госохотдепартаменте агентству назвали пять районов, где высока вероятность встретиться с бурым медведем. Там также уточнили, что по данным мониторинга всего в лесах Тюменской области обитают 2742 медведя.