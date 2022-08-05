Мужчина 30 июля уехал в неизвестном направлении Фото: Екатерина Сычкова

В Тюмени пропал 35-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина 30 июля 2022 года уехал из дома в неизвестном направлении.

«Ксенев Александр Андреевич, 1987 года рождения, Тюмень. 30 июля 2022 года около 18:00 уехал на темно-зеленом автомобиле LADA2111 с улицы Большой Заречной и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке.

Последний раз мужчину видели в серой футболке и синих джинсах. На левом плече у пропавшего есть татуировка. Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине, просят позвонить в полицию или волонтерам «Белой совы» — 8-932-32-39-911.