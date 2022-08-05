05 августа 2022

В Тюмени неделю ищут 35-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Установка светофора на перекрёстке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган, автомобили, машины, шоссе тюнина, автодорога, дорога
Мужчина 30 июля уехал в неизвестном направлении Фото:

В Тюмени пропал 35-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина 30 июля 2022 года уехал из дома в неизвестном направлении.

«Ксенев Александр Андреевич, 1987 года рождения, Тюмень. 30 июля 2022 года около 18:00 уехал на темно-зеленом автомобиле LADA2111 с улицы Большой Заречной и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке.

Последний раз мужчину видели в серой футболке и синих джинсах. На левом плече у пропавшего есть татуировка. Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине, просят позвонить в полицию или волонтерам «Белой совы» — 8-932-32-39-911.

Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В Тюмени пропал 35-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина 30 июля 2022 года уехал из дома в неизвестном направлении. «Ксенев Александр Андреевич, 1987 года рождения, Тюмень. 30 июля 2022 года около 18:00 уехал на темно-зеленом автомобиле LADA2111 с улицы Большой Заречной и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке. Последний раз мужчину видели в серой футболке и синих джинсах. На левом плече у пропавшего есть татуировка. Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине, просят позвонить в полицию или волонтерам «Белой совы» — 8-932-32-39-911.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...