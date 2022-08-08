Курганцы караулят открытие магазина H&M

Жители Кургана ждут обещанную распродажу от H&M Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана каждый день приезжают в ТРЦ «ГиперСити», чтобы караулить открытие магазина шведской сети H&M. Курганцы ждут распродажу, которую зарубежная компания обещала устроить перед уходом с российского рынка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами покупатели.

«Ждем открытия магазина в „ГиперСити“, чтобы купить привычные товары, которые отличаются высоким качеством. Думали, что они откроются 1 августа, но этого не произошло. Спрашивали у продавцов из соседних отделов, они говорят, что продавцы из H&M приходят в отдел каждый день и что-то там делают. Но сроки открытия скрывают. Каждый день приходится заезжать в ТЦ, проверять», — обсуждают курганцы.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу H&M. Представитель компании ответил, что пока нет конкретной даты открытия отделов для распродажи. «Все магазины будут открываться поэтапно в течение августа. Конкретную дату мы не обозначали», — сказали в H&M.

Ранее сообщалось, что перед окончательным закрытием в Кургане H&M проведет распродажу оставшихся товаров. В мессенджерах сообщалось, что это состоится 1 августа. О закрытии магазина одежды H&M в Кургане стало известно 3 марта 2022 года.