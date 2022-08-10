Институт чиновников ЯНАО сняли с госбаланса

Власти ЯНАО перевели институт управления, в котором чиновники получают дополнительное образование, с государственного финансирования на автономный режим. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.
«Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования „Институт управления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа“ создается в целях развития кадрового потенциала округа и в связи с расширением полномочий по организации и осуществлению образовательной деятельности, которые не могут осуществляться государственным автономным учреждением „Институт управления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа“», — говорится на сайте правительства. В связи с этим государственный институт управления ликвидируют.
В правительстве ЯНАО агентству объяснили, что изменится только форма собственности учреждения. «Сокращений штата сотрудников не будет», — ответили в правительстве.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала активно сокращают неэффективные структурные подразделения правительства, на содержание которых выделяются бюджетные средства. Таким образом они создают более удобную модель управления.
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