10 августа 2022

В Тюмени назовут улицу в честь умершего спикера облдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Тюмень, корепанов сергей
В Тюмени назовут улицу в честь умершего спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова Фото:

В Тюмени назовут улицу в честь умершего спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор во время своей пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Улица точно появится. Просто мы должны посмотреть с городом подходящую улицу», — рассказал Александр Моор.

Ранее URA.RU писало, что Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Проститься с председателем облдумы в Тюменскую филармонию приехала почти вся элита «тюменской матрешки». В ЯНАО также планируют назвать улицу в честь умершего спикера.

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В Тюмени назовут улицу в честь умершего спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор во время своей пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов. «Улица точно появится. Просто мы должны посмотреть с городом подходящую улицу», — рассказал Александр Моор. Ранее URA.RU писало, что Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Проститься с председателем облдумы в Тюменскую филармонию приехала почти вся элита «тюменской матрешки». В ЯНАО также планируют назвать улицу в честь умершего спикера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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