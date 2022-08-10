В Тюмени назовут улицу в честь умершего спикера облдумы

В Тюмени назовут улицу в честь умершего спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени назовут улицу в честь умершего спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор во время своей пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Улица точно появится. Просто мы должны посмотреть с городом подходящую улицу», — рассказал Александр Моор.

Ранее URA.RU писало, что Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Проститься с председателем облдумы в Тюменскую филармонию приехала почти вся элита «тюменской матрешки». В ЯНАО также планируют назвать улицу в честь умершего спикера.