Тюменцы делятся урожаем грибов в социальных сетях Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Жители Тюменской области делятся местами сбора грибов и выкладывают фотографии урожая. В основном тюменцам попадаются грузди, рассказывают в социальной сети «ВКонтакте».

«Под красноголовиками и обабками грузди одни, сухих больше, сырых чуть меньше. Достаточно грибов. Велижанский тракт», — написал Игорь Фильчаков в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото.

В другой публикации также рассказали о месте сбора урожая. «Когда заехали проверить: есть ли грузди… Они есть теперь у родственников и у знакомых. Одним заездом в лес всех обеспечили. Ирбитский тракт», — рассказала Наташа Кудрявая. «Наконец-то и я набрала свою дозу груздей. Московский тракт», — поделилась Анастасия Молодцева.

Ранее URA.RU писало, как тюменцам собирать и готовить грибы. Отмечено, что грибы важно собирать вдали от дорог, магистралей и населенных пунктов. Также их нужно срезать вместе с ножкой. Помимо этого, обрабатывать грибы следует в первый день сбора. Варить лучше всего 45 минут, меняя воду.

Грузди, Ирбитский тракт Фото: Наташа Кудрявая в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»

Московский тракт Фото: Геннадий Сребный