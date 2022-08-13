Жители Тюменской области делятся местами сбора грибов и выкладывают фотографии урожая. В основном тюменцам попадаются грузди, рассказывают в социальной сети «ВКонтакте».
«Под красноголовиками и обабками грузди одни, сухих больше, сырых чуть меньше. Достаточно грибов. Велижанский тракт», — написал Игорь Фильчаков в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото.
В другой публикации также рассказали о месте сбора урожая. «Когда заехали проверить: есть ли грузди… Они есть теперь у родственников и у знакомых. Одним заездом в лес всех обеспечили. Ирбитский тракт», — рассказала Наташа Кудрявая. «Наконец-то и я набрала свою дозу груздей. Московский тракт», — поделилась Анастасия Молодцева.
Ранее URA.RU писало, как тюменцам собирать и готовить грибы. Отмечено, что грибы важно собирать вдали от дорог, магистралей и населенных пунктов. Также их нужно срезать вместе с ножкой. Помимо этого, обрабатывать грибы следует в первый день сбора. Варить лучше всего 45 минут, меняя воду.
Грузди, Ирбитский тракт
Фото: Наташа Кудрявая в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»
Московский тракт
Фото: Геннадий Сребный
Московский тракт, грузди
Фото: Анастасия Молодцева
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Жители Тюменской области делятся местами сбора грибов и выкладывают фотографии урожая. В основном тюменцам попадаются грузди, рассказывают в социальной сети «ВКонтакте». «Под красноголовиками и обабками грузди одни, сухих больше, сырых чуть меньше. Достаточно грибов. Велижанский тракт», — написал Игорь Фильчаков в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото. В другой публикации также рассказали о месте сбора урожая. «Когда заехали проверить: есть ли грузди… Они есть теперь у родственников и у знакомых. Одним заездом в лес всех обеспечили. Ирбитский тракт», — рассказала Наташа Кудрявая. «Наконец-то и я набрала свою дозу груздей. Московский тракт», — поделилась Анастасия Молодцева. Ранее URA.RU писало, как тюменцам собирать и готовить грибы. Отмечено, что грибы важно собирать вдали от дорог, магистралей и населенных пунктов. Также их нужно срезать вместе с ножкой. Помимо этого, обрабатывать грибы следует в первый день сбора. Варить лучше всего 45 минут, меняя воду.