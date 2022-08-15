Курганский сенатор опубликовал фото с внуками с «Армии-2022»

Сенатор Сергей Муратов принимает участие в работе форума «Армия-2022» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор РФ Сергей Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, опубликовал фотографию с внуками, которая была сделана на международном форуме «Армия-2022». Снимком политик поделился в своем telegram-канале.

«Работаю на международном военно-техническом форуме „Армия-2022“. Вся мощь русской армии и флота показана на площадке выставочного центра „Патриот Экспо“, полигона Алабино и аэродрома Кубинка. <…> Мои любимые внуки тоже здесь!», — написал Муратов. Международная выставка продлится до 21 августа.

Международный форум «Армия-2022» открылся 15 августа. На открытии выступил президент России Владимир Путин. Ранее URA.RU писало, что курганская компания «Вездеходы «Бурлак» представит на выставке сразу четыре модификации машин высокой проходимости. Курганский завод дорожных машин приехал с бесшумным мини-погрузчиком с электроприводом. «Курганмашзавод» покажет новую вездеходную машину ТМ-140А «Аврора» и роботизированную БМП-3 с боевым модулем.