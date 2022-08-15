Власти ЯНАО продлили отдых детей из ДНР на юге

Детей ждет осенняя смена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Ямала продлили отдых детей из Волновахи на черноморском побережье. Дополнительная смена для ребят пройдет с 5 по 25 сентября в Туапсинском районе.

«С 5 по 25 сентября в муниципальной базе отдыха „Эллада“ пройдет специальная смена для детей из подшефной Ямалу Волновахи. Лагерь расположен на территории Туапсинского района Краснодарского края, принадлежит Пуровскому району. Сейчас разрабатывается окончательная концепция программы. Детям организуют активный отдых: каждый день будет насыщен мероприятиями и оздоровительными процедурами», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что в июле и августе в «Элладе» уже отдохнули 72 ребенка из Донецкой народной республики. Также в ямальском детском лагере «Мандарин» побывало 500 детей из Волновахи.

Ранее URA.RU сообщало, что регион взял на себя организацию детского отдыха для 480 детей из Волновахи. Первая смена из 140 ребят отправилась в детские лагеря в начале июля.

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