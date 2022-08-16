Власти ЯНАО закрыли госучреждение, занимающееся развитием сел

Власти ЯНАО избавились еще от одной структуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Ямала ликвидируют дирекцию по развитию сельских территорий. Как сообщается на сайте правительства региона, функции дирекции перейдут в департаменты агропромышленного комплекса, экономики и имущественных отношений.

«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет ликвидировать государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа „Дирекция по развитию сельских территорий“. Определить департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа государственным заказчиком по государственным контрактам, заключенным учреждением, а также ответственным по обязательствам учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений», — говорится в документе.

В пресс-службе правительства отметили, что ликвидация дирекции осуществляется в административно-организационной реформы деятельности территориальных органов власти региона. «Возложенные на Учреждение государственные функции передаются в департамент агропромышленного комплекса ЯНАО, департамент экономики ЯНАО и департамент имущественных отношений ЯНАО», — добавили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО ликвидировали госучреждение «Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера». Его функции перешли в департамент по делам КМНС.