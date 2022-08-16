На заводе «Регион-45» разработали онлайн-систему управления спецтехникой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский завод разработал и внедрил систему онлайн-управления спецтехникой с помощью телефона и планшета. Об этом сообщается в группе предприятия «Регион-45» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках цифровизации производства завод „Регион-45“ разработал и внедрил новую систему управления техникой с мобильных устройств. Теперь управление работой гудронатором, поливомоечной и пескоразбрасывающей машиной, возможно онлайн с планшета или смартфона. Достаточно установить на гаджет специальную программу для управления оборудованием и авторизоваться», — говорится в сообщении. Удаленный доступ позволяет регулировать ширину обработки, определять количество материала для подачи, а также следить за перемещением техники, видеть длительность маршрута и остановки.

Благодаря Wi-Fi, установленному в кабине, управлять машиной дистанционно могут одновременно несколько человек. Есть возможность настроить работу вручную или автоматически. В последнем варианте программа сама подберет нужные настройки. «Особенно важно, что программа предохраняет от ошибок, от случайного или неверного нажатия. Например, включить подогрев битумного материала будет невозможно, если его уровень в емкости недостаточен», — указано в группе завода «Регион-45».

Ранее URA.RU писало, что курганский завод спецтехники заменит европейские компании. Предприятие «Регион-45» планирует запустить производство эмульсионных установок взамен битумных.

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Управлять дорожной и коммунальной техникой можно онлайн Фото: ЗДТ «Регион-45»

Фото: ЗДТ «Регион-45»