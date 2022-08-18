18 августа 2022
17 августа 2022

Жителя ЯНАО накажут за ложный донос

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, кошелек, пачка денег, воровство, кража, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры, карманники
Мужчина сообщил полиции, что его сожительница украла у него 50 тысяч долларов США Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что обвинил свою сожительницу в крупной краже. При этом женщина этого не совершала, сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.

«Житель города Ноябрьска осужден за заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления. Установлено, что мужчина умышленно сообщил в органы предварительного расследования заведомо недостоверную информацию о том, что 16.06.2022 сожительница тайно похитила из его квартиры денежные средства в размере 50 тыс. долларов США», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ. Таким образом житель Ноябрьска понесет наказание за заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, что пьяный житель ЯНАО ложно обвинил сожительницу в крупной краже. Сотрудники полиции не обнаружили фактов кражи. После этого правоохранители сообщили мужчине, что за заведомо ложный донос его ждет уголовная ответственность.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Житель Ноябрьска (ЯНАО) заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что обвинил свою сожительницу в крупной краже. При этом женщина этого не совершала, сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. «Житель города Ноябрьска осужден за заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления. Установлено, что мужчина умышленно сообщил в органы предварительного расследования заведомо недостоверную информацию о том, что 16.06.2022 сожительница тайно похитила из его квартиры денежные средства в размере 50 тыс. долларов США», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ. Таким образом житель Ноябрьска понесет наказание за заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. Ранее сообщалось, что пьяный житель ЯНАО ложно обвинил сожительницу в крупной краже. Сотрудники полиции не обнаружили фактов кражи. После этого правоохранители сообщили мужчине, что за заведомо ложный донос его ждет уголовная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...