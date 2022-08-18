Жителя ЯНАО накажут за ложный донос

Мужчина сообщил полиции, что его сожительница украла у него 50 тысяч долларов США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Ноябрьска (ЯНАО) заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что обвинил свою сожительницу в крупной краже. При этом женщина этого не совершала, сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.

«Житель города Ноябрьска осужден за заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления. Установлено, что мужчина умышленно сообщил в органы предварительного расследования заведомо недостоверную информацию о том, что 16.06.2022 сожительница тайно похитила из его квартиры денежные средства в размере 50 тыс. долларов США», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ. Таким образом житель Ноябрьска понесет наказание за заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, что пьяный житель ЯНАО ложно обвинил сожительницу в крупной краже. Сотрудники полиции не обнаружили фактов кражи. После этого правоохранители сообщили мужчине, что за заведомо ложный донос его ждет уголовная ответственность.