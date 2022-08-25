На концерте пели запрещенные песни и кричали фашистские кричалки (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В одном из курганских гаражей состоялся подпольный концерт исполнителя «православного гоп-стопа» Леши Закона (Алексея Глухова) из Твери. Также он известен, как основатель группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» (АХСиМСЗ). На мероприятие прозвучали запрещенные песни, а также фашистские кричалки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из участников концерта.

«Вообще, если что, то он [Леша Закон] больше бухал с мужиками, чем пел. Много зиговал и выкрикивал фашистские кричалки. Многим было не по себе от этого. Честно говоря, это сложно было назвать концертом. Больше пел чужие песни, чем свои. Среди них были и запрещенные», — рассказал участник концерта. По словам очевидца, исполнителя буквально приходилось заставлять что-то спеть. Некоторые пришедшие в открытую делали ему замечание и говорили, что «смогут выступить лучше него».

Еще один участник концерта рассказал, что перед выступлением Леша Закон посетил один из чайных баров Кургана и познакомился достопримечательностями города. «Ему понравился тайванский чай со вкусом шоколада и рома. Мы ему в дорогу даже подарили пакетик. Он оставил нам автографы, подарил фирменный горшочек группы АХСиМСЗ и пару магнитиков с их символикой», — сказал курганец. После концерта исполнитель из Твери поблагодарил курганцев за теплый прием и крепкий чай. «Спасибо Православному Зауралью, а, в частности, парням, которые напоили меня максимально экстремальным чаем, и дали его в дорогу. В следующем году мы разорвем все!», — написал он на своей странице в соцсети.

По информации из открытых источников, Леша Закон считает себя русским патриотом и основателем гоп-стоп-рока. По данным на 2022 год, в списке экстремистских материалов находится 20 композиций и пять видеоклипов группы АХСиМСЗ.

В Кургане на подпольном концерте выступил исполнитель «православного гоп-стопа» Леша Закон (Алексей Глухов) Фото со страницы Алексея Глухова

Исполнителю «православного гоп-стопа» подарили чай

Леша Закон в ответ подарил гостям концерта горшочек с надписью группы АХСиМСЗ и крестом

А также фирменные магнитики АХСиМСЗ