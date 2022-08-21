Депутат из ХМАО назвал гибель Дугиной большой потерей

Журналистка погибла в результате взрыва автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Депутат думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин выразил соболезнования семье журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате взрыва. Информация об этом появилась в telegram-канале Насибуллина.

«Я считаю большой потерей для страны гибель настоящего патриота нашей Родины Дарьи Дугиной. Вся деятельность Дарьи была направлена на объединение русского мира, на продвижение ценностей русского народа. Соболезную семье и всем, кто ее знал», — сообщил депутат. Он также отметил, что в россияне запомнят Дугину как человека, для которого интересы России были превыше всего.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин посмертно наградил погибшую журналистку Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина. В ФСБ сообщили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк.