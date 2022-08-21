21 августа 2022

Депутат из ХМАО назвал гибель Дугиной большой потерей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Журналистка погибла в результате взрыва автомобиля Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Депутат думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин выразил соболезнования семье журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате взрыва. Информация об этом появилась в telegram-канале Насибуллина.

«Я считаю большой потерей для страны гибель настоящего патриота нашей Родины Дарьи Дугиной. Вся деятельность Дарьи была направлена на объединение русского мира, на продвижение ценностей русского народа. Соболезную семье и всем, кто ее знал», — сообщил депутат. Он также отметил, что в россияне запомнят Дугину как человека, для которого интересы России были превыше всего.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин посмертно наградил погибшую журналистку Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина. В ФСБ сообщили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Депутат думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин выразил соболезнования семье журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате взрыва. Информация об этом появилась в telegram-канале Насибуллина. «Я считаю большой потерей для страны гибель настоящего патриота нашей Родины Дарьи Дугиной. Вся деятельность Дарьи была направлена на объединение русского мира, на продвижение ценностей русского народа. Соболезную семье и всем, кто ее знал», — сообщил депутат. Он также отметил, что в россияне запомнят Дугину как человека, для которого интересы России были превыше всего. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин посмертно наградил погибшую журналистку Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина. В ФСБ сообщили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...