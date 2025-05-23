Компания ООО «Газпром трансгаз Сургут» ( дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) выставила на торги автобус Toyota Coaster. Эта модель выпускается с 1969 года, с тех пор претерпела ряд модификаций, и до сих пор находится в производстве. Продавец просит за машину миллион рублей.
«На продажу выставлен штабной автобус Toyota Coaster 2001 года. Начальная цена — 1 047 000 рублей, минимальная — 523 500», — сообщил URA.RU организатор торгов.
Автобус рассчитан на перевозку 30 пассажиров, оснащен дизельным двигателем и зарегистрирован в Сургуте. Эта модель популярна в странах Азии и Ближнего Востока, где ее используют в качестве общественного транспорта. У автобуса было несколько поколений и модификаций — с бензиновыми и дизельными двигателями, с различной планировкой салона. Версия 2001 года относится к третьему поколению, которое получило обновленный салон и усиленную раму.
Ранее URA.RU писало, что банкротная нефтяная компания из ХМАО распродает технику за бесценок. В числе выставленных лотов несколько автомобилей Mersedes.
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