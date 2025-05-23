«Дочка» «Газпрома» в ХМАО продает раритетный штабной автобус за миллион рублей. Фото

Газотранспортная компания из ХМАО избавляется от раритетного японского автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Раритетный японский автобус продают в ХМАО за миллион
Раритетный японский автобус продают в ХМАО за миллион Фото:

Компания ООО «Газпром трансгаз Сургут» ( дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) выставила на торги автобус Toyota Coaster. Эта модель выпускается с 1969 года, с тех пор претерпела ряд модификаций, и до сих пор находится в производстве. Продавец просит за машину миллион рублей.

«На продажу выставлен штабной автобус Toyota Coaster 2001 года. Начальная цена — 1 047 000 рублей, минимальная — 523 500», — сообщил URA.RU организатор торгов.

Автобус рассчитан на перевозку 30 пассажиров, оснащен дизельным двигателем и зарегистрирован в Сургуте. Эта модель популярна в странах Азии и Ближнего Востока, где ее используют в качестве общественного транспорта. У автобуса было несколько поколений и модификаций — с бензиновыми и дизельными двигателями, с различной планировкой салона. Версия 2001 года относится к третьему поколению, которое получило обновленный салон и усиленную раму.

Ранее URA.RU писало, что банкротная нефтяная компания из ХМАО распродает технику за бесценок. В числе выставленных лотов несколько автомобилей Mersedes.

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Компания ООО «Газпром трансгаз Сургут» ( дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) выставила на торги автобус Toyota Coaster. Эта модель выпускается с 1969 года, с тех пор претерпела ряд модификаций, и до сих пор находится в производстве. Продавец просит за машину миллион рублей. «На продажу выставлен штабной автобус Toyota Coaster 2001 года. Начальная цена — 1 047 000 рублей, минимальная — 523 500», — сообщил URA.RU организатор торгов. Автобус рассчитан на перевозку 30 пассажиров, оснащен дизельным двигателем и зарегистрирован в Сургуте. Эта модель популярна в странах Азии и Ближнего Востока, где ее используют в качестве общественного транспорта. У автобуса было несколько поколений и модификаций — с бензиновыми и дизельными двигателями, с различной планировкой салона. Версия 2001 года относится к третьему поколению, которое получило обновленный салон и усиленную раму. Ранее URA.RU писало, что банкротная нефтяная компания из ХМАО распродает технику за бесценок. В числе выставленных лотов несколько автомобилей Mersedes.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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