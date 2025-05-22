22 мая 2025

Звезды приедут на открытие первого магазина крупной сети косметики в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый офлайн-магазин крупной сети косметики откроется в Сургуте
Первый офлайн-магазин крупной сети косметики откроется в Сургуте Фото:

Первый офлайн-магазин крупнейшего российского бьюти-ретейлера «Золотое Яблоко» откроется в Сургуте. На праздничные мероприятия с 30 мая по 1 июня приедут блогеры Елена Крыгина, Яна Пилецкая и Елена Богданович, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«В программе праздничного запуска магазина примут участие звездные гости бьюти-индустрии: 31 мая с 14:00 до 15:30 эксперт в области красоты, популярный блогер, основатель бренда KRYGINA cosmetics Елена Крыгина проведет мастер-класс по макияжу для клиентов „Золотого Яблока“. После мастер-класса запланирована автограф-сессия. 1 июня с 14:00 до 15:30 гостей ждут мастер-классы от бьюти-блогеров Яны Пилецкой и Елены Богданович о трендах летнего макияжа и фотосессия с экспертами», — отметили в компании.

Ранее URA.RU писало, о планах по открытию в одном из городов ХМАО нового крупного торгового центра, специализирующегося на строительных материалах. Ожидается, что гипермаркет строительных товаров «ТСК-групп» начнет работу для жителей Ханты-Мансийска в конце июля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый офлайн-магазин крупнейшего российского бьюти-ретейлера «Золотое Яблоко» откроется в Сургуте. На праздничные мероприятия с 30 мая по 1 июня приедут блогеры Елена Крыгина, Яна Пилецкая и Елена Богданович, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «В программе праздничного запуска магазина примут участие звездные гости бьюти-индустрии: 31 мая с 14:00 до 15:30 эксперт в области красоты, популярный блогер, основатель бренда KRYGINA cosmetics Елена Крыгина проведет мастер-класс по макияжу для клиентов „Золотого Яблока“. После мастер-класса запланирована автограф-сессия. 1 июня с 14:00 до 15:30 гостей ждут мастер-классы от бьюти-блогеров Яны Пилецкой и Елены Богданович о трендах летнего макияжа и фотосессия с экспертами», — отметили в компании. Ранее URA.RU писало, о планах по открытию в одном из городов ХМАО нового крупного торгового центра, специализирующегося на строительных материалах. Ожидается, что гипермаркет строительных товаров «ТСК-групп» начнет работу для жителей Ханты-Мансийска в конце июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...