Звезды приедут на открытие первого магазина крупной сети косметики в ХМАО

Первый офлайн-магазин крупнейшего российского бьюти-ретейлера «Золотое Яблоко» откроется в Сургуте. На праздничные мероприятия с 30 мая по 1 июня приедут блогеры Елена Крыгина, Яна Пилецкая и Елена Богданович, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«В программе праздничного запуска магазина примут участие звездные гости бьюти-индустрии: 31 мая с 14:00 до 15:30 эксперт в области красоты, популярный блогер, основатель бренда KRYGINA cosmetics Елена Крыгина проведет мастер-класс по макияжу для клиентов „Золотого Яблока“. После мастер-класса запланирована автограф-сессия. 1 июня с 14:00 до 15:30 гостей ждут мастер-классы от бьюти-блогеров Яны Пилецкой и Елены Богданович о трендах летнего макияжа и фотосессия с экспертами», — отметили в компании.
Ранее URA.RU писало, о планах по открытию в одном из городов ХМАО нового крупного торгового центра, специализирующегося на строительных материалах. Ожидается, что гипермаркет строительных товаров «ТСК-групп» начнет работу для жителей Ханты-Мансийска в конце июля.
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