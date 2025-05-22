Поезд между Сургутом и Нижневартовском сделали круглогодичным

В ХМАО запустят ежедневные пригородные поезда между Сургутом и Нижневартовском с 24 мая. Теперь маршрут станет круглогодичным, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.
«С 24 мая 2025 года Свердловская железная дорога назначает ежедневные пригородные поезда между Сургутом и Нижневартовском. С этого года они перестанут быть сезонными и начнут курсировать круглогодично (ранее только в летний период)», — сообщила компания на официальном сайте.
Поезд будет отправляться из Сургута в 06:27 и прибывать в Нижневартовск в 10:20. Обратно состав выезжает в 14:50 и прибывает в Сургут в 19:19. По маршруту предусмотрены остановки на 12 станциях и остановочных пунктах, включая Лангепасовский, Мегион и Зеленый Лог. Стоить проезд будет порядка 500 рублей.
Ранее URA.RU писало, что на лето в ХМАО запустят дополнительные поезда между Сургутом и Нижневартовском. Они будут ходить каждый день
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