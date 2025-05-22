22 мая 2025

Депутат госсовета Коми возглавила PR-блок «дочки» «Лукойла» в ХМАО

Депутат госсовета Коми Лясковская сменила Дубова в «Лукойл — Западная Сибирь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат госсовета Коми Плясковская сменила югорского парламентария Дубова в крупнейшем дочернем предприятии «Лукойла» в ХМАО
Депутат госсовета Коми Плясковская сменила югорского парламентария Дубова в крупнейшем дочернем предприятии «Лукойла» в ХМАО Фото:

Депутат госсовета Коми Евгения Лясковская возглавила PR-блок ПАО «Лукойл» в ХМАО. Она сменила на этом посту заместителя директора крупнейшего дочернего предприятия корпорации «Лукойл — Западная Сибирь» югорского парламентария Вячеслава Дубова, ушедшего в головной офис компании на повышение.

«Лясковская переехала в Когалым и сменила Дубова. Она отказалась от участия в ПГЕР и выборов в республиканский госсовет. Полномочия этого созыва заксо истекают осенью 2025 года. Не исключено, что она будет баллотироваться и в думу ХМАО в 2026 году», — замечает инсайдер.

На сайте предварительного голосования ЕР Коми в списках кандидатов нет фамилии Лясковской. Выборы в новый созыв заксобрания пройдут в сентябре 2025 года.

В пресс-службу ЛЗС направлен запрос. Ответ ожидается. Редакция не располагает номером телефона Лясковской. Информацию о переезде и трудоустройстве Лясковской подтвердила одна из ее помощниц. В telegram-каналах республики пишут, что новая пиарщица покинула регион в начале весны.

Дубов, работавший заместителем генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь», получил пост главы аппарата — замначальника секретариата ПАО «Лукойл». Он сохранил пост главы комитета думы ХМАО по законодательству и местному самоуправлению после переезда в Москву из Когалыма, но проводит заседания по видеоконференцсвязи.

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Депутат госсовета Коми Евгения Лясковская возглавила PR-блок ПАО «Лукойл» в ХМАО. Она сменила на этом посту заместителя директора крупнейшего дочернего предприятия корпорации «Лукойл — Западная Сибирь» югорского парламентария Вячеслава Дубова, ушедшего в головной офис компании на повышение. «Лясковская переехала в Когалым и сменила Дубова. Она отказалась от участия в ПГЕР и выборов в республиканский госсовет. Полномочия этого созыва заксо истекают осенью 2025 года. Не исключено, что она будет баллотироваться и в думу ХМАО в 2026 году», — замечает инсайдер. На сайте предварительного голосования ЕР Коми в списках кандидатов нет фамилии Лясковской. Выборы в новый созыв заксобрания пройдут в сентябре 2025 года. В пресс-службу ЛЗС направлен запрос. Ответ ожидается. Редакция не располагает номером телефона Лясковской. Информацию о переезде и трудоустройстве Лясковской подтвердила одна из ее помощниц. В telegram-каналах республики пишут, что новая пиарщица покинула регион в начале весны. Дубов, работавший заместителем генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь», получил пост главы аппарата — замначальника секретариата ПАО «Лукойл». Он сохранил пост главы комитета думы ХМАО по законодательству и местному самоуправлению после переезда в Москву из Когалыма, но проводит заседания по видеоконференцсвязи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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