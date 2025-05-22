В ХМАО пенсионерка выпала из окна 13-го этажа

В Нефтеюганске пенсионерка выпала из окна 13-го этажа
В Нефтеюганске пожилая женщина выпла из окна 13-го этажа. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Выпала пенсионерка 77-лет. Проводится проверка», — сообщили в полиции. Инцидент произошел в 17 микрорайоне.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске в 14 микрорайоне несовершеннолетняя девочка выпала из окна седьмого этажа, после чего была госпитализирована. Тогда также проводилась проверка по факту случившегося, а информация о происшествии появилась в социальных сетях.
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