22 мая 2025

В ХМАО пенсионерка выпала из окна 13-го этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганске пенсионерка выпала из окна 13-го этажа
В Нефтеюганске пенсионерка выпала из окна 13-го этажа Фото:

В Нефтеюганске пожилая женщина выпла из окна 13-го этажа. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Выпала пенсионерка 77-лет. Проводится проверка», — сообщили в полиции. Инцидент произошел в 17 микрорайоне. 

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске в 14 микрорайоне несовершеннолетняя девочка выпала из окна седьмого этажа, после чего была госпитализирована. Тогда также проводилась проверка по факту случившегося, а информация о происшествии появилась в социальных сетях.

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В Нефтеюганске пожилая женщина выпла из окна 13-го этажа. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Выпала пенсионерка 77-лет. Проводится проверка», — сообщили в полиции. Инцидент произошел в 17 микрорайоне.  Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске в 14 микрорайоне несовершеннолетняя девочка выпала из окна седьмого этажа, после чего была госпитализирована. Тогда также проводилась проверка по факту случившегося, а информация о происшествии появилась в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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