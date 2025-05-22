22 мая 2025

В Сургуте заменили деревянные остановки на новые закрытые павильоны

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В Сургуте на улице Профсоюзов появились закрытые остановочные павильоны
В Сургуте на улице Профсоюзов появились закрытые остановочные павильоны Фото:

В Сургуте (ХМАО) деревянные остановочные павильоны с улицы Профсоюзов планируют переместить в район Черный мыс. На их месте в городе появились современные закрытые остановки. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ» со ссылкой на администрацию города.

«Сегодня на месте деревянных конструкций появились новые закрытые остановки, точно такие же, как и на других улицах города», — сказано на сайте телекомпании. Три деревянные конструкции установят на остановках по улице Сосновой, где в настоящее время отсутствуют какие-либо сооружения для ожидания общественного транспорта.

В текущем году в Сургуте планируется установка более 60 новых павильонов. Два современных остановочных комплекса появятся на улице Югорской в рамках капитального ремонта дорожной инфраструктуры.

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В Сургуте (ХМАО) деревянные остановочные павильоны с улицы Профсоюзов планируют переместить в район Черный мыс. На их месте в городе появились современные закрытые остановки. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ» со ссылкой на администрацию города. «Сегодня на месте деревянных конструкций появились новые закрытые остановки, точно такие же, как и на других улицах города», — сказано на сайте телекомпании. Три деревянные конструкции установят на остановках по улице Сосновой, где в настоящее время отсутствуют какие-либо сооружения для ожидания общественного транспорта. В текущем году в Сургуте планируется установка более 60 новых павильонов. Два современных остановочных комплекса появятся на улице Югорской в рамках капитального ремонта дорожной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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