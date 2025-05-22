В Сургуте заменили деревянные остановки на новые закрытые павильоны

В Сургуте (ХМАО) деревянные остановочные павильоны с улицы Профсоюзов планируют переместить в район Черный мыс. На их месте в городе появились современные закрытые остановки. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ» со ссылкой на администрацию города.
«Сегодня на месте деревянных конструкций появились новые закрытые остановки, точно такие же, как и на других улицах города», — сказано на сайте телекомпании. Три деревянные конструкции установят на остановках по улице Сосновой, где в настоящее время отсутствуют какие-либо сооружения для ожидания общественного транспорта.
В текущем году в Сургуте планируется установка более 60 новых павильонов. Два современных остановочных комплекса появятся на улице Югорской в рамках капитального ремонта дорожной инфраструктуры.
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