В конце мая в Ханты-Мансийске пошел снег. Температура на данный момент составляет 0 градусов. Видео поделился журналист URA.RU.
«На улице в районе объездной ближе к вечеру начал идти мокрый снег. Почти сразу все тает. Но на улице заметно похолодало», — рассказал журналист агентства.
В 2024 году последний весенний снегопад прошел в ХМАО 28 мая. Снег даже успел растаять и в течение дня выпасть второй раз.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на выходных ожидается опасная погода. Синоптики предупредили, что в регион придут грозы, гололед, сильный ветер до 20 м/с и резкие перепады температур.
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