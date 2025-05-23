В столице ХМАО под конец мая пошел снег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ханты-Мансийске в конце мая пошел снег
В Ханты-Мансийске в конце мая пошел снег Фото:

В конце мая в Ханты-Мансийске пошел снег. Температура на данный момент составляет 0 градусов. Видео поделился журналист URA.RU.

«На улице в районе объездной ближе к вечеру начал идти мокрый снег. Почти сразу все тает. Но на улице заметно похолодало», — рассказал журналист агентства. 

В 2024 году последний весенний снегопад прошел в ХМАО 28 мая. Снег даже успел растаять и в течение дня выпасть второй раз.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на выходных ожидается опасная погода. Синоптики предупредили, что в регион придут грозы, гололед, сильный ветер до 20 м/с и резкие перепады температур.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В конце мая в Ханты-Мансийске пошел снег. Температура на данный момент составляет 0 градусов. Видео поделился журналист URA.RU. «На улице в районе объездной ближе к вечеру начал идти мокрый снег. Почти сразу все тает. Но на улице заметно похолодало», — рассказал журналист агентства.  В 2024 году последний весенний снегопад прошел в ХМАО 28 мая. Снег даже успел растаять и в течение дня выпасть второй раз. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на выходных ожидается опасная погода. Синоптики предупредили, что в регион придут грозы, гололед, сильный ветер до 20 м/с и резкие перепады температур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...