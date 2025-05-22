22 мая 2025

В Сургуте введут новые правила для электросамокатов

Власти Сургута ограничат места и скорость езды для электросамокатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянам запретят кататься на электросамокатах на некоторых улицах
Сургутянам запретят кататься на электросамокатах на некоторых улицах Фото:

Администрация Сургута разработала порядок использования электросамокатов и моноколес. Новые правила, которые вступят в силу после заключения соглашений с компаниями-арендодателями, направлены на повышение безопасности, сообщает администрация города.

«Все больше сургутян используют средства индивидуальной мобильности (СИМ): электрические самокаты, велосипеды, моноколеса. Для безопасного передвижения пользователей СИМ и пешеходов администрация Сургута разрабатывает порядок применения СИМ.», — пояснили в мэрии. Под запрет попадут улицы с ремонтом дорог, Мемориал Славы и территории, прилегающие к памятникам.

Скорость передвижения на СИМ ограничат до 5 км/ч в местах массового скопления людей и у детских учреждений, до 10 км/ч в жилых зонах и до 15 км/ч на улицах Комсомольский проспект, Студенческая, Майская и других. Парковки самокатов разрешат только в специально размеченных зонах, а оставлять их на обочинах или в «треугольнике видимости» перекрестков запретят.

Нарушителей правил ждет административная ответственность. Местные власти уже создали telegram-бот, через который можно будет сообщить о неправильной парковке или опасной езде.

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Администрация Сургута разработала порядок использования электросамокатов и моноколес. Новые правила, которые вступят в силу после заключения соглашений с компаниями-арендодателями, направлены на повышение безопасности, сообщает администрация города. «Все больше сургутян используют средства индивидуальной мобильности (СИМ): электрические самокаты, велосипеды, моноколеса. Для безопасного передвижения пользователей СИМ и пешеходов администрация Сургута разрабатывает порядок применения СИМ.», — пояснили в мэрии. Под запрет попадут улицы с ремонтом дорог, Мемориал Славы и территории, прилегающие к памятникам. Скорость передвижения на СИМ ограничат до 5 км/ч в местах массового скопления людей и у детских учреждений, до 10 км/ч в жилых зонах и до 15 км/ч на улицах Комсомольский проспект, Студенческая, Майская и других. Парковки самокатов разрешат только в специально размеченных зонах, а оставлять их на обочинах или в «треугольнике видимости» перекрестков запретят. Нарушителей правил ждет административная ответственность. Местные власти уже создали telegram-бот, через который можно будет сообщить о неправильной парковке или опасной езде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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