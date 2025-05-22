В Сургуте введут новые правила для электросамокатов

Администрация Сургута разработала порядок использования электросамокатов и моноколес. Новые правила, которые вступят в силу после заключения соглашений с компаниями-арендодателями, направлены на повышение безопасности, сообщает администрация города.
«Все больше сургутян используют средства индивидуальной мобильности (СИМ): электрические самокаты, велосипеды, моноколеса. Для безопасного передвижения пользователей СИМ и пешеходов администрация Сургута разрабатывает порядок применения СИМ.», — пояснили в мэрии. Под запрет попадут улицы с ремонтом дорог, Мемориал Славы и территории, прилегающие к памятникам.
Скорость передвижения на СИМ ограничат до 5 км/ч в местах массового скопления людей и у детских учреждений, до 10 км/ч в жилых зонах и до 15 км/ч на улицах Комсомольский проспект, Студенческая, Майская и других. Парковки самокатов разрешат только в специально размеченных зонах, а оставлять их на обочинах или в «треугольнике видимости» перекрестков запретят.
Нарушителей правил ждет административная ответственность. Местные власти уже создали telegram-бот, через который можно будет сообщить о неправильной парковке или опасной езде.
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