Эдуард Дьяков из Нижневартовска (ХМАО) занял первое место в международном конкурсе профессионального мастерства среди водителей. Он более 18 лет возит пассажиров по улицам города на автобусе № 13, сообщили URA.RU в пресс-службе «Домтрансавто», где работает победитель.
«Эдуард Дьяков из Нижневартовска занял первое место в престижном Международном конкурсе профессионального мастерства „ТранспортФест-2025“ в категории „большой автобус“. С 2007 года он работает всегда на одном и том же маршруте № 13», — рассказали агентству в компании.
Всего в состязании приняли участие 135 водителей из России и Беларуси. Участников проверяли на знание правил дорожного движения. Они проходили сложные испытания по маневрированию на автобусах. Дьяков выполнил все задания без ошибок.
Мужчина работает водителем более тридцати лет. Он продолжает семейную династию: за рулем автобуса трудились его отец и дед.
В числе достижений вартовчанина — победа в городском этапе соревнований в 2023 году. На всероссийском конкурсе профмастерства он вошел в десятку лучших водителей страны.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) на дачные маршруты добавлено 50 рейсов. Загруженность транспорта увеличена в два раза.
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