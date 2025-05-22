22 мая 2025

ХМАО вошел в пятерку регионов-лидеров по решению проблем бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего военнослужащие и их близкие обращаются по проблемам с выплатами
Чаще всего военнослужащие и их близкие обращаются по проблемам с выплатами Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ занял пятое место в майском рейтинге регионов по эффективности решения проблем участников СВО и их семей. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на данные депутатского штаба помощи участникам СВО.

«Согласно региональному рейтингу, эффективность Архангельской области составляет 92%, Липецкой области и Мордовии — 82%. Следом идут Забайкальский край и ХМАО с 81%, КБР, Севастополь и Томская область с 80%, Ульяновская область с 78%, Рязанская область с 77%», — сказано на сайте.

Штаб под руководством депутата госдумы Дмитрия Кузнецова обработал с ноября 2022 года 25 795 обращений через платформу mobmonitor.ru и «Союз отцов». Основные проблемы связаны с выплатами (10 392 обращения), оформлением статуса военнослужащего (3 572) и документов (3 833). На данный момент решено 67% вопросов.

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Ханты-Мансийский автономный округ занял пятое место в майском рейтинге регионов по эффективности решения проблем участников СВО и их семей. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на данные депутатского штаба помощи участникам СВО. «Согласно региональному рейтингу, эффективность Архангельской области составляет 92%, Липецкой области и Мордовии — 82%. Следом идут Забайкальский край и ХМАО с 81%, КБР, Севастополь и Томская область с 80%, Ульяновская область с 78%, Рязанская область с 77%», — сказано на сайте. Штаб под руководством депутата госдумы Дмитрия Кузнецова обработал с ноября 2022 года 25 795 обращений через платформу mobmonitor.ru и «Союз отцов». Основные проблемы связаны с выплатами (10 392 обращения), оформлением статуса военнослужащего (3 572) и документов (3 833). На данный момент решено 67% вопросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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