ХМАО вошел в пятерку регионов-лидеров по решению проблем бойцов СВО

Ханты-Мансийский автономный округ занял пятое место в майском рейтинге регионов по эффективности решения проблем участников СВО и их семей. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на данные депутатского штаба помощи участникам СВО.
«Согласно региональному рейтингу, эффективность Архангельской области составляет 92%, Липецкой области и Мордовии — 82%. Следом идут Забайкальский край и ХМАО с 81%, КБР, Севастополь и Томская область с 80%, Ульяновская область с 78%, Рязанская область с 77%», — сказано на сайте.
Штаб под руководством депутата госдумы Дмитрия Кузнецова обработал с ноября 2022 года 25 795 обращений через платформу mobmonitor.ru и «Союз отцов». Основные проблемы связаны с выплатами (10 392 обращения), оформлением статуса военнослужащего (3 572) и документов (3 833). На данный момент решено 67% вопросов.
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