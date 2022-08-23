Глава ЯНАО признал проблему с земельными участками

Ямальцы все чаще жалуются Артюхову на проблемы с участками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов признал, что в регионе есть проблемы с обеспечением земельных участков первичными коммуникациями. Об этом сообщает telegram-канал «Пул89».

«Все больше запросов от людей — „Отведите нам территорию, обеспечьте первичными коммуникациями, мы хотим строить свой дом. Почему у нас нет земельных участков?“ У нас действительно с этим проблемы, вокруг болота, как правило, или газопроводы — города же индустриальные, не строились под какой-то там дачный проект. Но сегодня у нас рост строительства частных домов. Не везде. Но в городах, которые вчера были только для временной жизни, сегодня люди строят свои дома», — рассказал губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе не выдают участки многодетным семьям. Дмитрий Артюхов аргументировал это решение тем, что 97% семей, которые берут землю, строиться так и не начинают.