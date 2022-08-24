Бывшие чародеи и экстрасенсы Кургана присоединяются к РПЦ

Жители Курганской области, которые раньше занимались практиками, связанными с чародейством и экстрасенсорикой, хотят быть православными христианами. Данная информация размещена на сайте Курганской епархии.
«Среди обратившихся в апологетический центр за помощью были люди с различными проблемами. <…> В 2022 году люди преимущественно обращаются с тем, чтобы отказаться от занятий чародейством, экстрасенсорикой и иными оккультными практиками и вернуться в лоно церкви», — указано в сообщении.
Апологетический центр имени святителя Макария (Невского) занимается религиозным просвещением курганцев с 2020 года. Его представители выпускают миссионерские листовки о церковных праздниках и деструктивных сектах.
Ранее представители Курганской епархии выступали против участия танцора из Санкт-Петербурга Игоря Остапенко, который, по их мнению, имеет прямое отношение к псевдоиндуистским сектам, в празднике, посвященном Дню дружбы России и Индии. Позже его мастер-класс отменили. Также представители епархии выступали против занятия христиан астрологией и йогой.
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Жители Курганской области, которые раньше занимались практиками, связанными с чародейством и экстрасенсорикой, хотят быть православными христианами. Данная информация размещена на сайте Курганской епархии. «Среди обратившихся в апологетический центр за помощью были люди с различными проблемами. <…> В 2022 году люди преимущественно обращаются с тем, чтобы отказаться от занятий чародейством, экстрасенсорикой и иными оккультными практиками и вернуться в лоно церкви», — указано в сообщении. Апологетический центр имени святителя Макария (Невского) занимается религиозным просвещением курганцев с 2020 года. Его представители выпускают миссионерские листовки о церковных праздниках и деструктивных сектах. Ранее представители Курганской епархии выступали против участия танцора из Санкт-Петербурга Игоря Остапенко, который, по их мнению, имеет прямое отношение к псевдоиндуистским сектам, в празднике, посвященном Дню дружбы России и Индии. Позже его мастер-класс отменили. Также представители епархии выступали против занятия христиан астрологией и йогой.