Танкер KARAKUZ столкнулся с катером по пути из России в Грецию

26 августа 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Танкер KARAKUZ столкнулся с катером в проливе Дарданеллы (архивное фото) Фото: Alexxx Malev. flickr.com Танкер KARAKUZ столкнулся с катером в проливе Дарданеллы по пути из России в Грецию. Об этом сообщает пресс-служба береговой охраны Турции. «Наш буксир TURKELI и катер KEGM-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера KARAKUZ, следовавшего из России в Грецию, и катера с двумя людьми внутри», — сообщает пресс-служба турецкой береговой охраны. Заявление опубликовано в Twitter (заблокирован на территории России).

Танкер KARAKUZ столкнулся с катером в проливе Дарданеллы по пути из России в Грецию. Об этом сообщает пресс-служба береговой охраны Турции. «Наш буксир TURKELI и катер KEGM-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера KARAKUZ, следовавшего из России в Грецию, и катера с двумя людьми внутри», — сообщает пресс-служба турецкой береговой охраны. Заявление опубликовано в Twitter (заблокирован на территории России).