25 августа 2022

Танкер KARAKUZ столкнулся с катером по пути из России в Грецию

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Клипарт. Alexxx Malev. flickr.com, танкер, волгонефть
Танкер KARAKUZ столкнулся с катером в проливе Дарданеллы (архивное фото) Фото:

Танкер KARAKUZ столкнулся с катером в проливе Дарданеллы по пути из России в Грецию. Об этом сообщает пресс-служба береговой охраны Турции.

«Наш буксир TURKELI и катер KEGM-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера KARAKUZ, следовавшего из России в Грецию, и катера с двумя людьми внутри», — сообщает пресс-служба турецкой береговой охраны. Заявление опубликовано в Twitter (заблокирован на территории России).

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Танкер KARAKUZ столкнулся с катером в проливе Дарданеллы по пути из России в Грецию. Об этом сообщает пресс-служба береговой охраны Турции. «Наш буксир TURKELI и катер KEGM-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера KARAKUZ, следовавшего из России в Грецию, и катера с двумя людьми внутри», — сообщает пресс-служба турецкой береговой охраны. Заявление опубликовано в Twitter (заблокирован на территории России).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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