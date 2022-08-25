Танкер KARAKUZ столкнулся с катером по пути из России в Грецию

Танкер KARAKUZ столкнулся с катером в проливе Дарданеллы (архивное фото)
Танкер KARAKUZ столкнулся с катером в проливе Дарданеллы по пути из России в Грецию. Об этом сообщает пресс-служба береговой охраны Турции.
«Наш буксир TURKELI и катер KEGM-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера KARAKUZ, следовавшего из России в Грецию, и катера с двумя людьми внутри», — сообщает пресс-служба турецкой береговой охраны. Заявление опубликовано в Twitter (заблокирован на территории России).
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»