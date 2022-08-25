25 августа 2022

В Курганской области умер бывший председатель суда

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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, зал суда, судебное заседание, суд, триколор, флаг россии, герб россии, кресло судьи
В катайском районном суде Курганской области простились с бывшим председателем Фото:

Экс-председатель Катайского районного суда Сергей Полухин скончался на 64-м году жизни. Информация появилась на сайте организации.

«16 августа 2022 года на 64-м году жизни перестало биться сердце Полухина Сергея Ивановича», — гласит некролог, опубликованный сотрудниками Катайского суда. Полухин был выбран председателем суда в 2004 году.

Всего работе в суде он посвятил два десятка лет и вышел на отставку в 2011 году. «Уже будучи на пенсии Сергей Иванович не терял связь с коллегами, активно участвовал в общественной жизни, являлся членом аттестационной комиссии ОМВД России и председателем общественного совета ОМВД России по Катайскому району», — сообщили бывшие коллеги Полухина.

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Экс-председатель Катайского районного суда Сергей Полухин скончался на 64-м году жизни. Информация появилась на сайте организации. «16 августа 2022 года на 64-м году жизни перестало биться сердце Полухина Сергея Ивановича», — гласит некролог, опубликованный сотрудниками Катайского суда. Полухин был выбран председателем суда в 2004 году. Всего работе в суде он посвятил два десятка лет и вышел на отставку в 2011 году. «Уже будучи на пенсии Сергей Иванович не терял связь с коллегами, активно участвовал в общественной жизни, являлся членом аттестационной комиссии ОМВД России и председателем общественного совета ОМВД России по Катайскому району», — сообщили бывшие коллеги Полухина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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