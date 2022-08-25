В Курганской области умер бывший председатель суда

В катайском районном суде Курганской области простились с бывшим председателем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-председатель Катайского районного суда Сергей Полухин скончался на 64-м году жизни. Информация появилась на сайте организации.

«16 августа 2022 года на 64-м году жизни перестало биться сердце Полухина Сергея Ивановича», — гласит некролог, опубликованный сотрудниками Катайского суда. Полухин был выбран председателем суда в 2004 году.

Всего работе в суде он посвятил два десятка лет и вышел на отставку в 2011 году. «Уже будучи на пенсии Сергей Иванович не терял связь с коллегами, активно участвовал в общественной жизни, являлся членом аттестационной комиссии ОМВД России и председателем общественного совета ОМВД России по Катайскому району», — сообщили бывшие коллеги Полухина.