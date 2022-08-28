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Спасатели предупредили курганцев о чрезвычайной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, плохая видимость, лесные пожары, дым, туман, чистопрудное
В курганских лесах до конца лета прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность Фото:

Курганские спасатели предупредили жителей региона о чрезвычайной и высокой пожарной опасности. Информация опубликована на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

«По прогнозу курганского гидрометцентра, с 30 по 31 августа местами по западу Курганской области ожидается чрезвычайная и высокая пожарная опасность (5 и 4 класс)», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Спасатели просят курганцев быть ответственными, соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее URA.RU писало, что начавшаяся неделя в Кургане будет жаркой и почти безветренной. По данным синоптиков Гидрометцентра России, в среду, 31 августа, температура воздуха составит +33 градуса. Также сообщалось, что к концу следующей недели в Кургане похолодает до +17 градусов.

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Курганские спасатели предупредили жителей региона о чрезвычайной и высокой пожарной опасности. Информация опубликована на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «По прогнозу курганского гидрометцентра, с 30 по 31 августа местами по западу Курганской области ожидается чрезвычайная и высокая пожарная опасность (5 и 4 класс)», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Спасатели просят курганцев быть ответственными, соблюдать меры пожарной безопасности. Ранее URA.RU писало, что начавшаяся неделя в Кургане будет жаркой и почти безветренной. По данным синоптиков Гидрометцентра России, в среду, 31 августа, температура воздуха составит +33 градуса. Также сообщалось, что к концу следующей недели в Кургане похолодает до +17 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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