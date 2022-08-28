Спасатели предупредили курганцев о чрезвычайной опасности

29 августа 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

В курганских лесах до конца лета прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность Фото: Екатерина Сычкова Курганские спасатели предупредили жителей региона о чрезвычайной и высокой пожарной опасности. Информация опубликована на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «По прогнозу курганского гидрометцентра, с 30 по 31 августа местами по западу Курганской области ожидается чрезвычайная и высокая пожарная опасность (5 и 4 класс)», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Спасатели просят курганцев быть ответственными, соблюдать меры пожарной безопасности. Ранее URA.RU писало, что начавшаяся неделя в Кургане будет жаркой и почти безветренной. По данным синоптиков Гидрометцентра России, в среду, 31 августа, температура воздуха составит +33 градуса. Также сообщалось, что к концу следующей недели в Кургане похолодает до +17 градусов.

Курганские спасатели предупредили жителей региона о чрезвычайной и высокой пожарной опасности. Информация опубликована на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «По прогнозу курганского гидрометцентра, с 30 по 31 августа местами по западу Курганской области ожидается чрезвычайная и высокая пожарная опасность (5 и 4 класс)», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Спасатели просят курганцев быть ответственными, соблюдать меры пожарной безопасности. Ранее URA.RU писало, что начавшаяся неделя в Кургане будет жаркой и почти безветренной. По данным синоптиков Гидрометцентра России, в среду, 31 августа, температура воздуха составит +33 градуса. Также сообщалось, что к концу следующей недели в Кургане похолодает до +17 градусов.