Курганский сенатор рассказал, зачем купил офис в «Москва-Сити»

Сергей Муратов рассказал о помещении в «Москва-Сити» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор Сергей Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, объяснил, что офис в деловом центре «Москва-Сити» был куплен для работы промышленных предприятий в Москве (приобретен группой компаний, которые принадлежат его семье). Об этом политик рассказал URA.RU.

«Мы никогда не скрывали, что у нас есть офис в „Москва-Сити“. Купили его десять лет назад (тогда Муратов являлся председателем совета директоров предприятия „Курганприбор“ — прим.ред.). Очень довольны расположением. Рядом находятся Министерство промышленности и торговли, все представители группы предприятий „Курганприбор“. Есть помещения для переговоров. На входе — вывеска „Курганская область“. Это помогает региону развиваться», — сказал Муратов.

Ранее URA.RU писало, что издание MSK1.RU опубликовало материал о собственниках и арендаторах элитного офисного комплекса. В числе владельцев недвижимости в столице оказалась и семья Муратова. Помещение находится на 60-м этаже «Москва-Сити».