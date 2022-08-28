Северный завоз в ЯНАО будут производить по новым правилам

Доставка топлива и продовольствия осуществляется в период летней навигации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новая система доставки топлива и продовольствия в отдаленные поселения крайнего севера позволит свести к минимуму несогласованность между федеральными и местными властями. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ от ЯНАО Дмитрий Погорелый в интервью «Ямал-Медиа».

«Новая схема работы поможет снять одну из застарелых проблем — несогласованность действий федеральных и местных властей. К примеру, если федеральное ведомство не запланировало на каком-то участке реки дноуглубительные работы, а он обмелел и стал несудоходным, местным властям приходилось решать эту проблему самостоятельно. И хорошо, если у них находились на это средства», — рассказал Дмитрий Погорелый, уточнив, что новую схему запустят уже в следующем сезоне.

Система северного завоза позволит снизить издержки связанные с доставкой в отдаленные районы. Это положительно скажется не только на ценах, но и на сроках доставки жизненно необходимых товаров.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальские парламентарии собираются увеличить резервный фонд. Он создаст подушку безопасности, что позволит выполнять все социальные гарантии перед жителями при любой ситуации в экономике.