Депутаты увеличат резервный фонд ЯНАО

Депутаты изменят закон о бюджете ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ямальские парламентарии планируют увеличить резервный фонд региона. Соответствующие поправки к закону о бюджете депутаты внесут 17 марта, об этом сообщил спикер заксобрания Сергей Ямкин.

«Ямальские законодатели реально оценивают ситуацию и готовы оперативно реагировать на вызовы. Увеличение резервного фонда создаст подушку безопасности, что позволит выполнять все социальные гарантии перед жителями при любой ситуации в экономике», — передает пресс-служба слова Ямкина на сайте регпарламента.

Депутаты планируют уменьшить «прогнозную оценку по доходам от налога на прибыль» из-за того, что финансовое положение предприятий ТЭК, которые являются главными налогоплательщиками в регионе, изменится. «Часть средств предлагается направить в резервный фонд правительства региона, а также на строительство жилья», — говорится в сообщении пресс-службы. Также отмечается, что все социальные гарантии будут выполнены.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявлял, что важно сохранить развитие региональной экономики. А депутаты обещали разработать дополнительные меры поддержки жителей.

Правительство РФ начало вводить различные меры поддержки экономики после того, как Запад усилил политику санкционного давления на Россию, которая обернулась против рядовых граждан страны. Такое поведение США и Евросоюза стало ответом на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

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