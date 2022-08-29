29 августа 2022
28 августа 2022

Врачи ЯНАО предупредили о новом штамме коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Челябинск, больной, грипп, простуда, болезнь, орви, кашель, туберкулез, чих
Болеющих ямальцев попросили оставаться дома Фото:

Всех болеющих жителей ЯНАО просят оставаться дома из-за того, что в регион приходит новый штамм омикрона. Об этом сообщается в telegram-канале ямальского центра медицинской профилактики.

«Омикрон ВА.4/5 бодро врывается на Ямал. Чихающих, кашляющих и температурящих просим оставаться дома», — говорится в сообщении.

А в больнице Ноябрьска с сегодняшнего дня начинает работать отдельный кабинет для людей с симптомами ОРВИ. Если у пациента будет обнаружен коронавирус, ему выдадут лекарства.

Ранее сообщалось, что власти региона готовы к новой вспышке коронавируса. В округе достаточно лекарств и 2,5 тысячи коек, которые можно развернуть при необходимости.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Всех болеющих жителей ЯНАО просят оставаться дома из-за того, что в регион приходит новый штамм омикрона. Об этом сообщается в telegram-канале ямальского центра медицинской профилактики. «Омикрон ВА.4/5 бодро врывается на Ямал. Чихающих, кашляющих и температурящих просим оставаться дома», — говорится в сообщении. А в больнице Ноябрьска с сегодняшнего дня начинает работать отдельный кабинет для людей с симптомами ОРВИ. Если у пациента будет обнаружен коронавирус, ему выдадут лекарства. Ранее сообщалось, что власти региона готовы к новой вспышке коронавируса. В округе достаточно лекарств и 2,5 тысячи коек, которые можно развернуть при необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...