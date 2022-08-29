Врачи ЯНАО предупредили о новом штамме коронавируса

Болеющих ямальцев попросили оставаться дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всех болеющих жителей ЯНАО просят оставаться дома из-за того, что в регион приходит новый штамм омикрона. Об этом сообщается в telegram-канале ямальского центра медицинской профилактики.

«Омикрон ВА.4/5 бодро врывается на Ямал. Чихающих, кашляющих и температурящих просим оставаться дома», — говорится в сообщении.

А в больнице Ноябрьска с сегодняшнего дня начинает работать отдельный кабинет для людей с симптомами ОРВИ. Если у пациента будет обнаружен коронавирус, ему выдадут лекарства.

Ранее сообщалось, что власти региона готовы к новой вспышке коронавируса. В округе достаточно лекарств и 2,5 тысячи коек, которые можно развернуть при необходимости.