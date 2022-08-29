Власти Нового Уренгоя ликвидируют собственную типографию

Сотрудники типографии будут уволены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) ликвидируют муниципальную типографию, которая почти четыре года не изготавливает нужную администрации продукцию. Как сообщается на сайте мэрии, сотрудники предприятия будут уволены.

«Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие „Новоуренгойская типография“ муниципального образования город Новый Уренгой. Назначить уполномоченным лицом для предоставления информации о ликвидации МУП „Новоуренгойская типография“ в Межрайонную ИФНС № 2 по ЯНАО Пазигунова Ивана Владимировича, временно исполняющего обязанности директора МУП „Новоуренгойская типография“», — говорится в сообщении.

В мэрии агентству объяснили причину закрытия предприятия. «Основной вид деятельности — печатание газет с 2018 года не осуществляется в типографии. Осуществляемые предприятием услуги по изготовлению бланочной продукции не относятся к вопросам местного значения муниципального образования. МУП „Новоуренгойская типография“ включено в план мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа по реформированию унитарных предприятий на период до 01 января 2025 года», — прокомментировали в администрации.

Для закрытия типографии будет создана специальная комиссия, в которую войдут первый замглавы Виктор Пузанов, начальник департамента имущественных отношений Олеся Сердюк, руководитель управления финансирования Ольга Ронжина и прочие. Имущество типографии власти выставят на продажу, а сотрудников сократят. «В настоящее время списочная численность работников составляет два человека, трудовые отношения с которыми являются срочными. Они работают до истечения срока договора», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО активно ликвидируют ненужные правительственные структуры. Так правительство избавилось от дирекции по развитию сельских территорий.