Родители поддержали запрет на телефоны в школах ЯНАО

Из 577 опрошенных 71% поддержали запрет на телефоны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители поддержали запрет на использование мобильных телефонов в школах ЯНАО. Как сообщается в опросе, проведенном URA.RU, 71% опрошенных отнеслись положительно к заявлению окружного правительства о новом правиле для школьников.

«Ваше отношение к запрету электронных устройств на уроках: 71% положительно, 12% нейтрально, 16% отрицательно», — сообщается в опросе. Всего проголосовало 577 подписчиков telegram-канала URA.RU.

В комментариях жители поинтересовались, будет ли новое ограничение распространяться на учителей. «Главное, чтобы учителя на уроке сами не сидели в телефонах», — написал пользователь под ником Пушистик. «А учителям тоже запретили? А то выносят мозг родителям по поводу одежды в школе — все только черное и белое, зато директор, завучи и учителя: кто в цветочек, кто в горошек, кто в красном, кто в зеленом», — добавила Юлия.

Некоторые родители выступили за то, чтобы в школах появились электронные книги. «А что плохого в электронных учебниках? Один гаджет заменяет как минимум четыре учебника в и так нелегких рюкзаках школьников! В школах будущего вообще бумажных учебников не будет», — отметила Марина.

Ранее URA.RU сообщало, что в школах ЯНАО запретят пользоваться телефонами, а продленка станет частью образовательного процесса. Также один час в неделю со школьниками будут говорить о патриотизме и нравственности.