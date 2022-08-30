30 августа 2022

Часть тюменцев получит скидку на проезд в общественном транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, виза, платежная система, банковская карта, купюра, зарплата, карта, банкнота, карта мир, деньги, наличные, карта виза, зп, viza
При оплате картой «МИР» проезд в автобусах и маршрутках обойдется дешевле Фото:

Держатели карт «МИР» в Тюменской области будут платить за поездки в общественном транспорте на семь рублей меньше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

«С 1 сентября по 31 декабря жители Тюменской области смогут сэкономить на проезде в общественном транспорте. Поездки обойдутся на семь рублей дешевле при оплате картой платежной системы «МИР», — рассказали URA.RU в отделении ЦБ РФ по региону.

В настоящее время проезд в автобусах обходится тюменцам в 29 рублей за наличные, и в 28 рублей при оплате банковской картой. Суммируется ли последняя льгота с акцией, анонсированной Банком России, станет известно позднее.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Держатели карт «МИР» в Тюменской области будут платить за поездки в общественном транспорте на семь рублей меньше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области. «С 1 сентября по 31 декабря жители Тюменской области смогут сэкономить на проезде в общественном транспорте. Поездки обойдутся на семь рублей дешевле при оплате картой платежной системы «МИР», — рассказали URA.RU в отделении ЦБ РФ по региону. В настоящее время проезд в автобусах обходится тюменцам в 29 рублей за наличные, и в 28 рублей при оплате банковской картой. Суммируется ли последняя льгота с акцией, анонсированной Банком России, станет известно позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...