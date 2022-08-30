Часть тюменцев получит скидку на проезд в общественном транспорте

Держатели карт «МИР» в Тюменской области будут платить за поездки в общественном транспорте на семь рублей меньше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.
«С 1 сентября по 31 декабря жители Тюменской области смогут сэкономить на проезде в общественном транспорте. Поездки обойдутся на семь рублей дешевле при оплате картой платежной системы «МИР», — рассказали URA.RU в отделении ЦБ РФ по региону.
В настоящее время проезд в автобусах обходится тюменцам в 29 рублей за наличные, и в 28 рублей при оплате банковской картой. Суммируется ли последняя льгота с акцией, анонсированной Банком России, станет известно позднее.
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