Часть тюменцев получит скидку на проезд в общественном транспорте

31 августа 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

При оплате картой «МИР» проезд в автобусах и маршрутках обойдется дешевле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Держатели карт «МИР» в Тюменской области будут платить за поездки в общественном транспорте на семь рублей меньше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области. «С 1 сентября по 31 декабря жители Тюменской области смогут сэкономить на проезде в общественном транспорте. Поездки обойдутся на семь рублей дешевле при оплате картой платежной системы «МИР», — рассказали URA.RU в отделении ЦБ РФ по региону. В настоящее время проезд в автобусах обходится тюменцам в 29 рублей за наличные, и в 28 рублей при оплате банковской картой. Суммируется ли последняя льгота с акцией, анонсированной Банком России, станет известно позднее.

Держатели карт «МИР» в Тюменской области будут платить за поездки в общественном транспорте на семь рублей меньше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области. «С 1 сентября по 31 декабря жители Тюменской области смогут сэкономить на проезде в общественном транспорте. Поездки обойдутся на семь рублей дешевле при оплате картой платежной системы «МИР», — рассказали URA.RU в отделении ЦБ РФ по региону. В настоящее время проезд в автобусах обходится тюменцам в 29 рублей за наличные, и в 28 рублей при оплате банковской картой. Суммируется ли последняя льгота с акцией, анонсированной Банком России, станет известно позднее.