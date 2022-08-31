31 августа 2022

Тюменец «воспитывал» жену, выгоняя на мороз без одежды

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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, бытовое убийство, удушье
За истязания жены жителю Тюмени грозит до 3 лет колонии Фото:

Житель Тюмени пойдет под суд за издевательство над женой, которую он выгонял на улицу без верхней одежды в холодную погоду. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Тюменец обвиняется по ч.1 ст. 117 УК РФ — истязание.

«С апреля 2020 года по февраль 2022 года мужчина в ходе конфликтов, возникающих на почве неприязненных отношений, систематически причинял физическую боль и психические страдания своей супруге. В том числе выгонял ее на улицу в холодное время суток без верхней одежды», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Там уточнили, что о странных методах воспитания в полицию сообщили соседи семейной пары. 43-летний житель Тюмени обвиняется по ч.1 ст. 117 УК РФ — истязание. Ему грозит до 3 лет колонии, либо принудительные работы на тот же срок.

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Житель Тюмени пойдет под суд за издевательство над женой, которую он выгонял на улицу без верхней одежды в холодную погоду. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Тюменец обвиняется по ч.1 ст. 117 УК РФ — истязание. «С апреля 2020 года по февраль 2022 года мужчина в ходе конфликтов, возникающих на почве неприязненных отношений, систематически причинял физическую боль и психические страдания своей супруге. В том числе выгонял ее на улицу в холодное время суток без верхней одежды», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что о странных методах воспитания в полицию сообщили соседи семейной пары. 43-летний житель Тюмени обвиняется по ч.1 ст. 117 УК РФ — истязание. Ему грозит до 3 лет колонии, либо принудительные работы на тот же срок.
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