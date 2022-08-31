Избитого школьницами тюменца выписали из больницы

Мужчина был госпитализирован после избиения школьницами на вокзале села Вагай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мужчина, избитый 20 августа школьницами на железнодорожном вокзале села Вагай (Тюменская область), выписан из больницы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Мужчину выписали. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Дальнейшее лечение он будет получать в амбулаторных условиях. Из больницы его забрал отец», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения URA.RU частично и без указания имен подтвердили данную информацию. «Мужчина выписан. Это было 30 августа», — кратко пояснили там агентству.

Ранее URA.RU писало о том, что вечером 20 августа на железнодорожном вокзале станции Вагай девочки-подростки избили мужчину 1986 года рождения. Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью. Школьницы находятся под подпиской о невыезде.