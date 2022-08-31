31 августа 2022

В школе ЯНАО с родителей незаконно собирали деньги на тетради

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, ручка, детали, ученики, учебник, тетрадь, школа, образование
В бюджете уже предусмотрены средства на закупку учебников и пособий для школьников Фото:

В школе поселка Толька Красноселькупского района ЯНАО с родителей незаконно собирают деньги на рабочие тетради. Как сообщила начальник департамента образования округа Марина Кравец во время своего прямого эфира, в бюджете уже предусмотрены средства на учебники и тетради для школьников.

«Это неправомерные сборы (на рабочие тетради — прим. URA.RU), поскольку школам выделяются средства для приобретения и учебников, и учебных пособий, и рабочих тетрадей. Коллег из управления образования Красноселькупского района попросим эту ситуацию исправить», — сообщила директор департамента.

Ранее URA.RU сообщало, что заведующая хозяйством в школе-интернате поселка Толька похитила более 300 тысяч рублей. Женщину приговорили к двум годам условно и уволили из учреждения.

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В школе поселка Толька Красноселькупского района ЯНАО с родителей незаконно собирают деньги на рабочие тетради. Как сообщила начальник департамента образования округа Марина Кравец во время своего прямого эфира, в бюджете уже предусмотрены средства на учебники и тетради для школьников. «Это неправомерные сборы (на рабочие тетради — прим. URA.RU), поскольку школам выделяются средства для приобретения и учебников, и учебных пособий, и рабочих тетрадей. Коллег из управления образования Красноселькупского района попросим эту ситуацию исправить», — сообщила директор департамента. Ранее URA.RU сообщало, что заведующая хозяйством в школе-интернате поселка Толька похитила более 300 тысяч рублей. Женщину приговорили к двум годам условно и уволили из учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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