В школе ЯНАО с родителей незаконно собирали деньги на тетради

В бюджете уже предусмотрены средства на закупку учебников и пособий для школьников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школе поселка Толька Красноселькупского района ЯНАО с родителей незаконно собирают деньги на рабочие тетради. Как сообщила начальник департамента образования округа Марина Кравец во время своего прямого эфира, в бюджете уже предусмотрены средства на учебники и тетради для школьников.

«Это неправомерные сборы (на рабочие тетради — прим. URA.RU), поскольку школам выделяются средства для приобретения и учебников, и учебных пособий, и рабочих тетрадей. Коллег из управления образования Красноселькупского района попросим эту ситуацию исправить», — сообщила директор департамента.

Ранее URA.RU сообщало, что заведующая хозяйством в школе-интернате поселка Толька похитила более 300 тысяч рублей. Женщину приговорили к двум годам условно и уволили из учреждения.