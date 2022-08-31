В ЯНАО завхоза интерната уволили за кражу денег

Женщина похитила более 376 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Заведующую хозяйством в Толькинской школе-интернате (ЯНАО) уволили за хищение бюджетных средств. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, женщину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на один год.

«После вмешательства прокуратуры Красноселькупского района должностное лицо уволено из образовательного учреждения. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также полного возмещения причиненного ущерба, назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 1 год», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что завхоз Толькинской школы-интерната устроила свою знакомую на должность уборщицы и лаборанта. Женщины договорились, что поделят заработную плату на двоих, при этом саму работу выполнять не нужно. Таким образом с 2019 по 2021 год завхоз похитила более 376 тысяч рублей.