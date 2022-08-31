31 августа 2022
30 августа 2022

В ЯНАО завхоза интерната уволили за кражу денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина похитила более 376 тысяч рублей Фото:

Заведующую хозяйством в Толькинской школе-интернате (ЯНАО) уволили за хищение бюджетных средств. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, женщину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на один год.

«После вмешательства прокуратуры Красноселькупского района должностное лицо уволено из образовательного учреждения. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также полного возмещения причиненного ущерба, назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 1 год», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что завхоз Толькинской школы-интерната устроила свою знакомую на должность уборщицы и лаборанта. Женщины договорились, что поделят заработную плату на двоих, при этом саму работу выполнять не нужно. Таким образом с 2019 по 2021 год завхоз похитила более 376 тысяч рублей.

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Заведующую хозяйством в Толькинской школе-интернате (ЯНАО) уволили за хищение бюджетных средств. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, женщину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на один год. «После вмешательства прокуратуры Красноселькупского района должностное лицо уволено из образовательного учреждения. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также полного возмещения причиненного ущерба, назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 1 год», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что завхоз Толькинской школы-интерната устроила свою знакомую на должность уборщицы и лаборанта. Женщины договорились, что поделят заработную плату на двоих, при этом саму работу выполнять не нужно. Таким образом с 2019 по 2021 год завхоз похитила более 376 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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