31 августа 2022

Депздрав ЯНАО указал на тяжесть последствий COVID c гриппом

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Наложившийся на коронавирус грипп может привести к тяжелым последствиям Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Наложившийся на коронавирус грипп может привести к тяжелым последствиям. Об этом рассказала первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

«В этом году также крайне важно соблюдать меры профилактики и не забывать о прививке. Грипп давно известен тяжелым течением, а при наслоении коронавирусной инфекции может приводить к самым тяжелым последствиям», — сообщила она.

Захарова добавила, что за последние три года охват вакцинацией от гриппа составлял более 60%. Также сформированный коллективный иммунитет позволил предотвратить вспышку заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ранее сообщалось, что врачи ЯНАО предупредили о новом штамме коронавируса. Всех болеющих жителей региона просят оставаться дома из-за того, что в регион приходит новый штамм «Омикрона».

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Наложившийся на коронавирус грипп может привести к тяжелым последствиям. Об этом рассказала первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова. «В этом году также крайне важно соблюдать меры профилактики и не забывать о прививке. Грипп давно известен тяжелым течением, а при наслоении коронавирусной инфекции может приводить к самым тяжелым последствиям», — сообщила она. Захарова добавила, что за последние три года охват вакцинацией от гриппа составлял более 60%. Также сформированный коллективный иммунитет позволил предотвратить вспышку заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ранее сообщалось, что врачи ЯНАО предупредили о новом штамме коронавируса. Всех болеющих жителей региона просят оставаться дома из-за того, что в регион приходит новый штамм «Омикрона».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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