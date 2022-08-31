Депздрав ЯНАО указал на тяжесть последствий COVID c гриппом

Наложившийся на коронавирус грипп может привести к тяжелым последствиям. Об этом рассказала первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.
«В этом году также крайне важно соблюдать меры профилактики и не забывать о прививке. Грипп давно известен тяжелым течением, а при наслоении коронавирусной инфекции может приводить к самым тяжелым последствиям», — сообщила она.
Захарова добавила, что за последние три года охват вакцинацией от гриппа составлял более 60%. Также сформированный коллективный иммунитет позволил предотвратить вспышку заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Ранее сообщалось, что врачи ЯНАО предупредили о новом штамме коронавируса. Всех болеющих жителей региона просят оставаться дома из-за того, что в регион приходит новый штамм «Омикрона».
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