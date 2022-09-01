В выходные ЯНАО накроют ливни

ГУ МЧС ЯНАО: в выходные ожидается неблагоприятные погодные условия

ЯНАО накроют дожди Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В выходные по всей территории ЯНАО ожидается неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает ГУ МЧС по ЯНАО.

«По данным ямальских синоптиков третьего сентября на всей территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 21-го. Температура ночью + 2…+7, днем +8…+13. Сильный дождь», — сообщили в ведомстве.

МЧС предупреждает быть внимательнее при сильном ветре. Следить за детьми и пожилыми гражданами. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на Ямале в воскресение температура воздуха ночью + 3…+ 8°C, днем + 8…+ 13°C. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Днем северо-восточный, северный ветер достигнет 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Ранее URA.RU cообщало, что последняя неделя августа в Ямало-Ненецком автономном округе будет дождливая и ветреная. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.