"Роспан Интернешнл" провел корпоратив со спиртным во дворце спорта "Звездный" в Новом Уренгое

На корпоративе «Роспана» в спорткомплексе распивали алкоголь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Роспан Интернешнл», дочерняя компания «Роснефти» в Новом Уренгое (ЯНАО), провела корпоратив во дворце спорта «Звездный». Как сообщил URA.RU источник, присутствующий на мероприятии, сотрудники распивали алкоголь, который запрещено употреблять в спортивном сооружении.

«27 августа состоялся корпоратив „Роспана“ в „Звездном“. Для сотрудников компании выступила певица Елка, а после накрыли шикарный стол с различными закусками и алкоголем. При этом в дворце спорта запрещено употреблять спиртное, но видимо это не остановило ни руководство „Роспана“, ни директора спортучреждения Романа Лихтина, который позволил провести такое мероприятие в стенах дворца. Примечательно, что на корпоративе также были председатель профсоюза „Роспан Интернешнл“ и депутат гордумы Наталья Корчагина с близкой подругой, представителем губернатора, Натальей Рябченко. Последняя, кстати, предусмотрительно ушла до начала застолья», — сообщил URA.RU источник. В праздничном агентстве «Арт-Шоу» агентству подтвердили, что приглашали певицу Елку на вечеринку «Роспана».

В статье 171 федерального закона сказано, что в спортивных сооружениях, коим является дворец спорта «Звездный», запрещена продажа и распитие алкогольных напитков. В ДС «Звездный», «Роспан Интернешнл» и УМВД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что начальника управления физической культуры и спорта Нового Уренгоя Владислава Серебрякова уволили за вождение в нетрезвом виде. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предупреждал, что чиновники, которые нарушают законы, безоговорочно будут лишаться своих должностей.