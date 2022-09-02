02 сентября 2022

В ЯНАО приостановили работу паромной переправы

Переправа Салехард-Лабытнанги закрыта из-за плохой погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард - Лабытнанги. Распутица
Наблюдать за работой переправы можно в онлайн-режиме Фото:

Работа паромной переправы Салехард-Лабытнанги временно прекращена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».

«Паромная переправа временно приостановила работу в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в Telegram. За переправой можно наблюдать в онлайн-режиме.

Ранее URA.RU рассказывало, что переправу закрывали в конце августа. Прекращение работы было связано с плохой видимостью.

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Работа паромной переправы Салехард-Лабытнанги временно прекращена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». «Паромная переправа временно приостановила работу в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в Telegram. За переправой можно наблюдать в онлайн-режиме. Ранее URA.RU рассказывало, что переправу закрывали в конце августа. Прекращение работы было связано с плохой видимостью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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