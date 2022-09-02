В ЯНАО приостановили работу паромной переправы

Наблюдать за работой переправы можно в онлайн-режиме
Работа паромной переправы Салехард-Лабытнанги временно прекращена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».
«Паромная переправа временно приостановила работу в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в Telegram. За переправой можно наблюдать в онлайн-режиме.
Ранее URA.RU рассказывало, что переправу закрывали в конце августа. Прекращение работы было связано с плохой видимостью.
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