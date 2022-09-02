В ЯНАО приостановили работу паромной переправы

Переправа Салехард-Лабытнанги закрыта из-за плохой погоды

Наблюдать за работой переправы можно в онлайн-режиме Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Работа паромной переправы Салехард-Лабытнанги временно прекращена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».

«Паромная переправа временно приостановила работу в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в Telegram. За переправой можно наблюдать в онлайн-режиме.

Ранее URA.RU рассказывало, что переправу закрывали в конце августа. Прекращение работы было связано с плохой видимостью.