21 августа 2022
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Главная переправа ЯНАО закрыта из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Лабытнанги и Исправительная колония №8
Наблюдать за работой переправы можно в режиме онлайн Фото:

В ЯНАО приостановили работу переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за непогоды. Информация появилась в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства округа.

«Паромная переправа временно приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Наблюдать за началом работы можно в режиме онлайн», — сообщается в telegram-канале департамента.

Ранее власти организовывали воздушное сообщение между двумя городами. В основном переправу закрывают из-за ветра.

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В ЯНАО приостановили работу переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за непогоды. Информация появилась в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства округа. «Паромная переправа временно приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Наблюдать за началом работы можно в режиме онлайн», — сообщается в telegram-канале департамента. Ранее власти организовывали воздушное сообщение между двумя городами. В основном переправу закрывают из-за ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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