Главная переправа ЯНАО закрыта из-за непогоды

Наблюдать за работой переправы можно в режиме онлайн
В ЯНАО приостановили работу переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за непогоды. Информация появилась в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства округа.
«Паромная переправа временно приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Наблюдать за началом работы можно в режиме онлайн», — сообщается в telegram-канале департамента.
Ранее власти организовывали воздушное сообщение между двумя городами. В основном переправу закрывают из-за ветра.
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