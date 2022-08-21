Главная переправа ЯНАО закрыта из-за непогоды

22 августа 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

Наблюдать за работой переправы можно в режиме онлайн Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО приостановили работу переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за непогоды. Информация появилась в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства округа. «Паромная переправа временно приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Наблюдать за началом работы можно в режиме онлайн», — сообщается в telegram-канале департамента. Ранее власти организовывали воздушное сообщение между двумя городами. В основном переправу закрывают из-за ветра.

В ЯНАО приостановили работу переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за непогоды. Информация появилась в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства округа. «Паромная переправа временно приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Наблюдать за началом работы можно в режиме онлайн», — сообщается в telegram-канале департамента. Ранее власти организовывали воздушное сообщение между двумя городами. В основном переправу закрывают из-за ветра.