02 сентября 2022

Зампред правительства РФ открыл памятник в ЯНАО

Зампред правительства РФ Новак вместе с главой ЯНАО Артюховым открыл памятник нефтянику Виктору Гире
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Дискуссионные панели. Санкт-Петербург, портрет, новак александр
Зампред правительства РФ провел обширную программу в ЯНАО Фото:

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе рабочей поездки в ЯНАО совместно с главой региона Дмитрием Артюховым приняли участие в открытии памятника почетному нефтянику России Виктору Гире. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.

«В рамках празднования юбилея Пуровского района Александр Новак и Дмитрий Артюхов приняли участие в открытии памятника почетному нефтянику России, внесшему большой вклад в развитие нефтегазового комплекса всей страны, — Виктору Гире. Он был первым руководителем компании «Новатэк-Таркосаленефтегаз», — уточняется на сайте правительство ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказывало о программе федерального чиновника в ЯНАО. Так, в Новом Уренгое в церемонии открытия новой поликлиники приняли участие вице-премьер Александр Новак и губернатор округа Дмитрий Артюхов.

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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе рабочей поездки в ЯНАО совместно с главой региона Дмитрием Артюховым приняли участие в открытии памятника почетному нефтянику России Виктору Гире. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа. «В рамках празднования юбилея Пуровского района Александр Новак и Дмитрий Артюхов приняли участие в открытии памятника почетному нефтянику России, внесшему большой вклад в развитие нефтегазового комплекса всей страны, — Виктору Гире. Он был первым руководителем компании «Новатэк-Таркосаленефтегаз», — уточняется на сайте правительство ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало о программе федерального чиновника в ЯНАО. Так, в Новом Уренгое в церемонии открытия новой поликлиники приняли участие вице-премьер Александр Новак и губернатор округа Дмитрий Артюхов.
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