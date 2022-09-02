Зампред правительства РФ открыл памятник в ЯНАО

Зампред правительства РФ Новак вместе с главой ЯНАО Артюховым открыл памятник нефтянику Виктору Гире

Зампред правительства РФ провел обширную программу в ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе рабочей поездки в ЯНАО совместно с главой региона Дмитрием Артюховым приняли участие в открытии памятника почетному нефтянику России Виктору Гире. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.

«В рамках празднования юбилея Пуровского района Александр Новак и Дмитрий Артюхов приняли участие в открытии памятника почетному нефтянику России, внесшему большой вклад в развитие нефтегазового комплекса всей страны, — Виктору Гире. Он был первым руководителем компании «Новатэк-Таркосаленефтегаз», — уточняется на сайте правительство ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказывало о программе федерального чиновника в ЯНАО. Так, в Новом Уренгое в церемонии открытия новой поликлиники приняли участие вице-премьер Александр Новак и губернатор округа Дмитрий Артюхов.