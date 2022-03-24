Тюменцев предупредили о резком росте цен на разливное пиво

25 марта 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Поставщики уже начали повышать цены на разливные напитки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России В ближайшее время разливное пиво в Тюмени подорожает на 30%. Об этом URA.RU сообщил один из тюменских предпринимателей, знакомый с ситуацией. По его словам, поставщики уже предупредили владельцев пивных магазинов о предстоящем повышении цен. «Поставщики уже прислали прайсы с новыми ценами. На данный момент, в зависимости от завода-производителя, рост стоимости разливных напитков составил, в среднем, 15-20%. Но нас предупредили, что это не последнее повышение цен. По прогнозам, до начала лета напитки подорожают на 30%. Возможно, больше», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что поставщики объясняют рост цен на разливные напитки удорожанием производства. Также растет стоимость ингредиентов, используемых в пивоварении: хмель, солод и дрожжи. В адрес сети магазинов «Светлое&Темное» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Продовольственные и непродовольственные товары подорожали в тюменских магазинах на фоне международных санкций, введенных западными лидерами против России в ответ на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. Лидеры США и стран ЕС с помощью санкций хотят нанести удар по экономическому, социальному и гуманитарному секторам России. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с нескрываемой агрессией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ближайшее время разливное пиво в Тюмени подорожает на 30%. Об этом URA.RU сообщил один из тюменских предпринимателей, знакомый с ситуацией. По его словам, поставщики уже предупредили владельцев пивных магазинов о предстоящем повышении цен. «Поставщики уже прислали прайсы с новыми ценами. На данный момент, в зависимости от завода-производителя, рост стоимости разливных напитков составил, в среднем, 15-20%. Но нас предупредили, что это не последнее повышение цен. По прогнозам, до начала лета напитки подорожают на 30%. Возможно, больше», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что поставщики объясняют рост цен на разливные напитки удорожанием производства. Также растет стоимость ингредиентов, используемых в пивоварении: хмель, солод и дрожжи. В адрес сети магазинов «Светлое&Темное» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Продовольственные и непродовольственные товары подорожали в тюменских магазинах на фоне международных санкций, введенных западными лидерами против России в ответ на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. Лидеры США и стран ЕС с помощью санкций хотят нанести удар по экономическому, социальному и гуманитарному секторам России. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с нескрываемой агрессией.