Тюменцев предупредили о резком росте цен на разливное пиво

В ближайшее время разливное пиво в Тюмени подорожает на 30%. Об этом URA.RU сообщил один из тюменских предпринимателей, знакомый с ситуацией. По его словам, поставщики уже предупредили владельцев пивных магазинов о предстоящем повышении цен.
«Поставщики уже прислали прайсы с новыми ценами. На данный момент, в зависимости от завода-производителя, рост стоимости разливных напитков составил, в среднем, 15-20%. Но нас предупредили, что это не последнее повышение цен. По прогнозам, до начала лета напитки подорожают на 30%. Возможно, больше», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что поставщики объясняют рост цен на разливные напитки удорожанием производства. Также растет стоимость ингредиентов, используемых в пивоварении: хмель, солод и дрожжи. В адрес сети магазинов «Светлое&Темное» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Продовольственные и непродовольственные товары подорожали в тюменских магазинах на фоне международных санкций, введенных западными лидерами против России в ответ на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. Лидеры США и стран ЕС с помощью санкций хотят нанести удар по экономическому, социальному и гуманитарному секторам России. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с нескрываемой агрессией.
В ближайшее время разливное пиво в Тюмени подорожает на 30%. Об этом URA.RU сообщил один из тюменских предпринимателей, знакомый с ситуацией. По его словам, поставщики уже предупредили владельцев пивных магазинов о предстоящем повышении цен. «Поставщики уже прислали прайсы с новыми ценами. На данный момент, в зависимости от завода-производителя, рост стоимости разливных напитков составил, в среднем, 15-20%. Но нас предупредили, что это не последнее повышение цен. По прогнозам, до начала лета напитки подорожают на 30%. Возможно, больше», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что поставщики объясняют рост цен на разливные напитки удорожанием производства. Также растет стоимость ингредиентов, используемых в пивоварении: хмель, солод и дрожжи. В адрес сети магазинов «Светлое&Темное» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Продовольственные и непродовольственные товары подорожали в тюменских магазинах на фоне международных санкций, введенных западными лидерами против России в ответ на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. Лидеры США и стран ЕС с помощью санкций хотят нанести удар по экономическому, социальному и гуманитарному секторам России. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с нескрываемой агрессией.