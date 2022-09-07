Инвалид из Салехарда не мог добиться места в доме престарелых

Наталья Фиголь взяла проблему пенсионера под свой контроль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионер-инвалид из ЯНАО проживающий в самострое не мог добиться места в доме престарелых. Об этом сообщила Наталья Фиголь, заместитель секретаря Ямало-Ненецкого регионального отделения Партии «Единая Россия».

«На днях ко мне обратился житель города Салехарда. Он рассказал, что жилья в собственности нет, нет родных. До выхода на пенсию работал строителем. В настоящее время состоит в очереди на получение жилого помещения в доме социального обслуживания, но очередь постоянно сдвигается. Зимой в самострое холодно. Мужчина боится, что не переживет морозное время, да еще со здоровьем серьезные проблемы, инвалид 2 группы.», — написала Фиголь на своей странице «ВКонтакте»

Также депутат заксобрания добавила, что этот вопрос взяла под свой контроль. «Совместно с коллегами из соцзащиты, руководством дома-интерната для престарелых и инвалидов „Мядико“ рассмотрели возможные варианты устройства заявителя в социальное учреждение», — дополнила автор поста.

Ранее URA.RU сообщало, что дачники из поселка «Мечта» (Ноябрьск, ЯНАО) столкнулись с проблемой приватизации земли. О своей проблеме пенсионеры сообщили на приеме у главы города Алексея Романова.