08 сентября 2022

Скончался ветеран Курганского госуниверситета Леонид Голофаст

Умер ветеран Курганского госуниверситета Леонид Голофаст
© Служба новостей «URA.RU»
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Леонид Голофаст скончался на 82-м году жизни

В Кургане на 82-м году жизни скончался ветеран Курганского государственного университета, доцент кафедры «Детали машин», кандидат технических наук Леонид Голофаст. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«7 сентября скончался ветеран Курганского государственного университета, кандидат технических наук, доцент кафедры „Детали машин“ Леонид Михайлович Голофаст. Администрация, профессорско-преподавательский состав и сотрудники Курганского государственного университета выражают соболезнования родным, друзьям и близким Леонида Михайловича», — говорится в сообщении КГУ.

Голофаст работал в Курганском машиностроительном институте, а затем в государственном университете, больше сорока лет, с 1974 по 2015 годы. В разные годы занимал должности от заведующего кафедрой до декана факультета. Он организовывал работу первого в КМИ диссертационного совета и долгие годы был его ученым секретарем. Коллеги отмечают, что его замечательные лекции по теории механизмов и машин на всю жизнь запомнились нескольким поколениям студентов. Научные работы Леонида Михайловича в области геометрии червячных передач и передач Новикова заняли видное место в отечественной и мировой теории зацеплений.

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В Кургане на 82-м году жизни скончался ветеран Курганского государственного университета, доцент кафедры «Детали машин», кандидат технических наук Леонид Голофаст. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «7 сентября скончался ветеран Курганского государственного университета, кандидат технических наук, доцент кафедры „Детали машин“ Леонид Михайлович Голофаст. Администрация, профессорско-преподавательский состав и сотрудники Курганского государственного университета выражают соболезнования родным, друзьям и близким Леонида Михайловича», — говорится в сообщении КГУ. Голофаст работал в Курганском машиностроительном институте, а затем в государственном университете, больше сорока лет, с 1974 по 2015 годы. В разные годы занимал должности от заведующего кафедрой до декана факультета. Он организовывал работу первого в КМИ диссертационного совета и долгие годы был его ученым секретарем. Коллеги отмечают, что его замечательные лекции по теории механизмов и машин на всю жизнь запомнились нескольким поколениям студентов. Научные работы Леонида Михайловича в области геометрии червячных передач и передач Новикова заняли видное место в отечественной и мировой теории зацеплений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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