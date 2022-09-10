10 сентября 2022
09 сентября 2022

Спасатели эвакуировали застрявших рыбаков в ЯНАО

В Ямальском районе спасатели эвакуировали застрявших рыбаков
© Служба новостей «URA.RU»
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У рыбаков закончился бензин в моторной лодке (фото из архива) Фото:

В Ямальском районе (ЯНАО) спасатели эвакуировали двух рыбаков, которые застряли на берегу реки около поселка Пуйко. Об этом пишут местные СМИ.

«Спасатели выехали сегодня около четырех часов утра, как только стало светлее. Мужчин нашли и эвакуировали в Панаевск», — указано в сообщении telegram-канала «Ямал-Медиа». Также отмечается, что угрозы их здоровью и жизни нет.

Ранее URA.RU писало, что в Ямальском районе (ЯНАО) два человека застряли на берегу реки около поселка под названием Пуйко. У рыбаков закончился бензин в моторной лодке.

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В Ямальском районе (ЯНАО) спасатели эвакуировали двух рыбаков, которые застряли на берегу реки около поселка Пуйко. Об этом пишут местные СМИ. «Спасатели выехали сегодня около четырех часов утра, как только стало светлее. Мужчин нашли и эвакуировали в Панаевск», — указано в сообщении telegram-канала «Ямал-Медиа». Также отмечается, что угрозы их здоровью и жизни нет. Ранее URA.RU писало, что в Ямальском районе (ЯНАО) два человека застряли на берегу реки около поселка под названием Пуйко. У рыбаков закончился бензин в моторной лодке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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