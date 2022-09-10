Спасатели эвакуировали застрявших рыбаков в ЯНАО

В Ямальском районе спасатели эвакуировали застрявших рыбаков

11 сентября 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

У рыбаков закончился бензин в моторной лодке (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ямальском районе (ЯНАО) спасатели эвакуировали двух рыбаков, которые застряли на берегу реки около поселка Пуйко. Об этом пишут местные СМИ. «Спасатели выехали сегодня около четырех часов утра, как только стало светлее. Мужчин нашли и эвакуировали в Панаевск», — указано в сообщении telegram-канала «Ямал-Медиа». Также отмечается, что угрозы их здоровью и жизни нет. Ранее URA.RU писало, что в Ямальском районе (ЯНАО) два человека застряли на берегу реки около поселка под названием Пуйко. У рыбаков закончился бензин в моторной лодке.

В Ямальском районе (ЯНАО) спасатели эвакуировали двух рыбаков, которые застряли на берегу реки около поселка Пуйко. Об этом пишут местные СМИ. «Спасатели выехали сегодня около четырех часов утра, как только стало светлее. Мужчин нашли и эвакуировали в Панаевск», — указано в сообщении telegram-канала «Ямал-Медиа». Также отмечается, что угрозы их здоровью и жизни нет. Ранее URA.RU писало, что в Ямальском районе (ЯНАО) два человека застряли на берегу реки около поселка под названием Пуйко. У рыбаков закончился бензин в моторной лодке.