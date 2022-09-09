09 сентября 2022
08 сентября 2022

В ЯНАО два рыбака застряли вдали от цивилизации

В Ямальском районе два рыбака застряли вдали от цивилизации
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Ямалспаса выдвинутся в район поиска в 4 утра. Фото:

В Ямальском районе (ЯНАО) два человека застряли на берегу реки в месте под названием Пуйко. Об этом сообщают местные СМИ.

«У рыбаков закончился бензин в моторной лодке. Команда ямалспаса выедет на поиски с рассветом, примерно в 4 утра», — сообщает «Ямал-медиа».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Надымском районе обнаружено озеро мертвой рыбы. Местный житель сообщил, что озеро находится в 30 километрах от Кутопьюгана.

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В Ямальском районе (ЯНАО) два человека застряли на берегу реки в месте под названием Пуйко. Об этом сообщают местные СМИ. «У рыбаков закончился бензин в моторной лодке. Команда ямалспаса выедет на поиски с рассветом, примерно в 4 утра», — сообщает «Ямал-медиа». Ранее URA.RU рассказывало, что в Надымском районе обнаружено озеро мертвой рыбы. Местный житель сообщил, что озеро находится в 30 километрах от Кутопьюгана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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