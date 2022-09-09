В ЯНАО два рыбака застряли вдали от цивилизации

Сотрудники Ямалспаса выдвинутся в район поиска в 4 утра.
В Ямальском районе (ЯНАО) два человека застряли на берегу реки в месте под названием Пуйко. Об этом сообщают местные СМИ.
«У рыбаков закончился бензин в моторной лодке. Команда ямалспаса выедет на поиски с рассветом, примерно в 4 утра», — сообщает «Ямал-медиа».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Надымском районе обнаружено озеро мертвой рыбы. Местный житель сообщил, что озеро находится в 30 километрах от Кутопьюгана.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»